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114 yıllık mezar taşından dram çıktı: 13 yıl sadece bamya yemiş

İzmir’in Konak ilçesindeki 144 yıllık bir mezar taşında dram çıktı. Mezar taşında o dönemin domates ve et fiyatlarının yanında, pahalılık nedeniyle mezar sahibinin sürekli bamya yediği yazıyor.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 12:07
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114 yıllık mezar taşından çıkan dram: Pahalılıktan 13 yıl sadece bamya yemiş

114 yıllık mezar taşından dram çıktı: 13 yıl sadece bamya yemiş
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“On para domat, altmış para lahm (et), bir ekmek, yirmi kömür ve bamya idi aşım on üç sal (yıl, sene), bu hal-i yevmiye tamam şükür/ İdub dört evlat ile müdam Urlalı Mustafa Efendi-i brahm/ Tahammül idup sabr ile büküldü belim ayağım baş parmağımda/ Mercimek danesi şişim ömr vefa etmedi otuz yaşım…” 

Ege Press’in aktardığı habere  göre, Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatları Ana Bilim Dalı’ndan Yrd. Doç. Dr. Ertan Daş, Konak’taki Aliağa Camisi’nin bahçesinde bulunan mezarlıkta araştırma yaptıklarını kaydetti.

Dönemin vali, üst rütbeli asker gibi bazı önemli isimlerin mezarlarının da yer aldığı haziredeki bir mezar taşını çok ilginç bulduklarını belirten Daş, bu mezartaşının da bir hafızın kızına ait olduğunu söyledi.

30 YAŞINA GİRMEDEN HAYATINI KAYBETMİŞ

Henüz 30 yaşına girmeden vefat eden kadının mermerden mezar taşındaki Osmanlıca yazıları günümüz Türkçesine çeviren Daş, mezar taşında yazanları aktardı.

“On para domat, altmış para lahm (et), bir ekmek, yirmi kömür ve bamya idi aşım on üç sal (yıl, sene), bu hal-i yevmiye tamam şükür/ İdub dört evlat ile müdam Urlalı Mustafa Efendi-i brahm/ Tahammül idup sabr ile büküldü belim ayağım baş parmağımda/ Mercimek danesi şişim ömr vefa etmedi otuz yaşım…”

HAYATINI BAMYA İLE GEÇİRMİŞ

Mezar taşının ait olduğu dönemde domatesin, etin okka ile satıldığını, yer alan fiyatlara göre bir okka etin altı okka domatese eşit olduğuna işaret edildiğini aktaran Ertan Daş, “Aliağa Camisi’ndeki bu mezar taşı iki yönden önemli, ilki gıda fiyatları veriliyor. Bütün bu fiyatların ardından hayatını bamya ile geçirdiği yazıyor. Bamya o gün bahçelerde yetişiyor. Devamlı bamya ile beslendiğine göre yoksulluktan da şikayet ediyor. Cemile Hanım’ın eşinden çektikleri de ikinci önemli konu. Eşinin ne kadar merhametsiz biri olduğunu söylüyor. Kocasından şikayet ediyor, dört çocuk vermiş ama eşinden çok çekmiş. Kadınların 135 yıl önce yaşadıklarına da ışık tutuyor.” ifadelerini kullandı.
 

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Hilmi Yavuzoğlu
13.10.2022 12:25
O zamanda enflasyon dan ve kadına şiddetten bahsedilmiş. 150 yıl bir arpa boyu yol alamamamışız. Allah yardımcımız olsun.  
 
bamya yemek
13.10.2022 12:13
Şimdi yaşasa Bamya da yiyemez Bamyanın kilosu 60 ,70 tl  
 
mmt
13.10.2022 12:13
bu gün bamya dahi pahalılıktan yenmiyor.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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