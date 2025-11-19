İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 10 şüpheliye ait adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

116 polis personelinin görev aldığı ve narkotik köpeklerin de destek verdiği aramalarda 341,09 gram bonzai, 0,67 gram sentetik kannabinoid, 19,74 gram metamfetamin, 25 mermi ve bir şarjör ele geçirildi.

Operasyonda, aralarında “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan C.Y.’nin de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.