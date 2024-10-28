118 ekonomisten asgari ücret çağrısı: Gelir dağılımını daha da bozacak

Milyonlar o ücretin kaç lira olacağını meraklı bekliyor. Aralık ayı yaklaşıyor, Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Amerika'da katıldığı toplantıda yaptığı açıklamada asgari ücret zammının yüzde 25 oranında olması gerektiğini dillendirmişti. IMF tıpkı Karahan gibi bir açıklamaya imza attı.

İKTİSATÇILAR ORTAK AÇIKLAMA YAPTI

Asgari ücret, işçi ve işveren arasında yapılacak görüşmelerin ardından son noktayı iktidar koyacak ama gelen bilgiler ve yönlendirmeler yüzde 25'i işaret ediyor. Hal böyle olursa asgari ücret 21 Bin 252,5 lira olacak. Yıl başından bu yana 17 bin 2 liralık asgari ücret enflasyona yenik düştü. İşte bu çerçevede 118 iktisatçı asgari ücretin hedeflenen değil gerçekleşen enflasyon görü artırılması için çağrıda bulundu.

BEKLENEN ENFLASYON BAZ ALINMAMALI

Yüksek enflasyon nedeniyle, dar gelirlilerin ve asgari ücretlilerin ekonomik olarak daha çökerttiğini belirten 118 iktisatçı, yaşam standartlarındaki kayba dikkat çekti. İktisatçılara göre, para ve maliye politikalarının enflasyona hedefi doğrultusunda şekillendiğini belirten iktisatçılar artışın gerçekleşen enflasyonla değil yüzde 25'lik beklenen enflasyon üzerinden yapılmasının kaygı verici olduğunu kaydettiler.

GELİR DAĞILIMI İYİCE BOZULACAK

Enflasyonla mücadelede maliyiyetin adil dağıtılması gerektiğini savunan iktisatçılar, gerçekleşen enflasyon oranının altında yapılacak ücret artışlarının gelir dağılımını daha da bozacağını öne sürdü.

İktisatçılar, bu konuda ekonomi bütüncül bir ekonomi politikası izlenmesi konusunda iktidarı acil adımlar atması gerektiğini savundu.