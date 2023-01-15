Fenerbahçe'nin yeni transferi ilk 11'de

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında galibiyet bularak lider Galatasaray ile puan farkını açmak istemiyor.
İŞTE 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Crespo, Arao, Mert Hakan, Emre Mor, Valencia, Batshuayi
Gaziantep FK: Günay, S. Kitsiou, Ertuğrul, P.Djilobodji, Halil İbrahim, A. Merkel, M, Jevtovic, A. Sagal, Furkan, A. Maxim, J. Figueiredo
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