İzleyiciler 12 Ağustos Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 12 Ağustos Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 12 Ağustos Cumartesi TV yayın akışında ne var? 12 Ağustos Cumartesi bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 12 Ağustos Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 12 Ağustos Cumartesi TV yayın akışında ne var? 12 Ağustos Cumartesi bugün hangi diziler var?
12 AĞUSTOS CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:20 Kanal D Ana Haber
20:00 Ya Çok Seversen
00:15 Veda Mektubu
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Aile
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Yabancı Sinema Öfkeli Polisler
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Yerli Sinema Kardeşim Benim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Üvey Anne
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
09:30 Kiralık Aşk
11:00 Çöp Adam
13:30 Yalı Çapkını
16:00 Ömer
19:00 Star Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Kod Adı: Angel
22:30 Yabancı Sinema Paris’ten Sevgilerle
00:15 Yabancı Sinema Kod Adı: Angel
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Eşim Benzerim Yok
17:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Kısmet
22:45 Yaz Şarkısı
01:30 Yerli Sinema Zengo