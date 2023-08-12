İzleyiciler 12 Ağustos Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 12 Ağustos Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 12 Ağustos Cumartesi TV yayın akışında ne var? 12 Ağustos Cumartesi bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 12 Ağustos Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 12 Ağustos Cumartesi TV yayın akışında ne var? 12 Ağustos Cumartesi bugün hangi diziler var?

12 AĞUSTOS CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa

07:45 Afili Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:20 Kanal D Ana Haber

20:00 Ya Çok Seversen

00:15 Veda Mektubu

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Aile

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Yabancı Sinema Öfkeli Polisler

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Yerli Sinema Kardeşim Benim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Üvey Anne

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:30 Kiralık Aşk

11:00 Çöp Adam

13:30 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

19:00 Star Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Kod Adı: Angel

22:30 Yabancı Sinema Paris’ten Sevgilerle

00:15 Yabancı Sinema Kod Adı: Angel

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Eşim Benzerim Yok

17:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kısmet

22:45 Yaz Şarkısı

01:30 Yerli Sinema Zengo