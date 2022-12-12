12 Aralık Pazartesi bugün hangi diziler var? 12 Aralık Pazartesi TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 12 Aralık Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 12 Aralık Pazartesi hafta başlangıcında televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 12 Aralık Pazartesi televizyonda ne var? 12 Aralık Pazartesi bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Haftanın ilk gününde televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 12 Aralık Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 12 Aralık Pazartesi televizyonda ne var? 12 Aralık Pazartesi bugün hangi diziler var?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Hicran
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Çin Seddi
22:00 Yabancı Sinema Çin Seddi
00:15 O Kız
02:45 Gelinim Mutfakta
05:15 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yeni Dizi Sipahi
22:15 Yeni Dizi Sipahi
00:45 Yeni Dizi Sipahi
03:00 Baba
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:50 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Yeşil Deniz
15:30 Adını Sen Koy
17:00 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
00:15 Teşkilat
02:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
03:45 Hayallerinin Peşinde
04:10 Seksenler
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Yerli Sinema Aykut Enişte
22:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
00:30 Toprak İle Fidan
02:00 Güzel Köylü
04:30 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
10:30 Yazgı
12:00 Canım Annem
13:00 Kadere Karşı
14:00 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Tuzak
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Doya Doya Moda
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:15 Ekonomi Arası
10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
16:30 İyilik
18:00 Kapımdaki Dedektif
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:30 Bir Peri Masalı
02:15 En Hamarat Benim
04:45 Son Yaz
06:00 Kefaret
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