12 Aralık Pazartesi bugün hangi diziler var? 12 Aralık Pazartesi TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 12 Aralık Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 12 Aralık Pazartesi hafta başlangıcında televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 12 Aralık Pazartesi televizyonda ne var? 12 Aralık Pazartesi bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Haftanın ilk gününde televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 12 Aralık Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 12 Aralık Pazartesi televizyonda ne var? 12 Aralık Pazartesi bugün hangi diziler var?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Hicran

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Çin Seddi

22:00 Yabancı Sinema Çin Seddi

00:15 O Kız

02:45 Gelinim Mutfakta

05:15 Kavak Yelleri

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yeni Dizi Sipahi

22:15 Yeni Dizi Sipahi

00:45 Yeni Dizi Sipahi

03:00 Baba

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:50 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Yeşil Deniz

15:30 Adını Sen Koy

17:00 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

00:15 Teşkilat

02:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

03:45 Hayallerinin Peşinde

04:10 Seksenler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Yerli Sinema Aykut Enişte

22:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

00:30 Toprak İle Fidan

02:00 Güzel Köylü

04:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

10:30 Yazgı

12:00 Canım Annem

13:00 Kadere Karşı

14:00 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Tuzak

02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:30 Doya Doya Moda

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:15 Ekonomi Arası

10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

16:30 İyilik

18:00 Kapımdaki Dedektif

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:30 Bir Peri Masalı

02:15 En Hamarat Benim

04:45 Son Yaz

06:00 Kefaret