12 asker şehit olmuştu! Ortaya çıkan yeni ayrıntı kahretti

Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un cenazesine ulaşmak için 6 Temmuz'da (2025) girilen Irak’ın kuzeyindeki mağarada 12 askerin şehit olmasıyla ilgili devam eden soruşturma çerçevesinde hazırlanan raporda “itirafçı” yönlendirmesi ve “merdiven” detayı ortaya çıktı.

'MERDİVENLE ÇIKILAN BÖLÜMDE...'

T24’ten Tolga Şardan, hazırlanan rapordaki detayları yazdı. Raporda mağaraya itirafçı yönlendirmesiyle girildiği, köpeğin güvenli bulduğu güzergah yerine merdivenle çıkılan bölümde askerlerin hayatını kaybettiği belirtildi.

"MAĞARA İLE İLGİLİ BİLGİ VEREN İTİRAFÇI KİM?"

"Mağara ile ilgili bilgi veren itirafçı kim ve şimdi nerede?" diye soran Şardan’ın yazısında şu ifadeler yer aldı:

“Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un cenazesinin söz konusu mağarada bulunduğu yönünde gelen bilgi üzerine subay, astsubay, uzman çavuş ve sözleşmeli erlerden oluşan yaklaşık bir tabur asker, bölgeye geçti.

Tarih, 4 Temmuz 2025. Mağarada arama ve tarama yapacak askeri birliğin başında tabur komutanı vardı. Aramanın ilk aşaması, arama kurtarma köpeği ile yapıldı.

İlk değerlendirmeler, mağarada herhangi bir sıkıntı olmadığı yönündeydi.

Ertesi gün, yani 5 Temmuz günü aynı işlem yinelendi. Köpek bir kez daha başında kamera ile mağaraya gönderildi. Mağaranın sonuna kadar giden köpek, tıpkı bir önceki gün olduğu gibi sağlıklı şekilde dışarı çıktı. Bir kez daha yapılan değerlendirme sonucunda tabur komutanının emriyle mağaraya altı kişilik ekip girdi.

İlk giren grup, patlayıcı madde bulunma olasılığına karşı mayın temizleyici, bomba imha ve istihbaratçı dört askerden oluştu. Bu ekiple birlikte iki de komando mağaraya girdi. Toplam altı askerin mağara girmesinden bir süre sonra, askerlerden birisinden çok güçlü bir bağırma sesi geldi. Dışarıda bekleyen ekip, henüz ne olduğunu anlamamışken durum değerlendirmesi yapıldı. Ve dışarıda hazır vaziyette bekleyen 6 askerden oluşan ikinci ekip mağaraya gönderildi. İkinci ekipte yer alan askerlerden bazıları dışarı çıkmayı başardı ancak kurtarılamadılar.

Askerler, mağaraya girdikten sonra köpeğin iz sürdüğü bölge yerine sağ tarafta kalan merdiveni takip ederek özel bir alana ulaştı. İşte ne olduysa merdivenle çıkılan bölümde yaşandı.

Üsteğmen Bozkurt’un kayıp cenazesine ulaşılamadı. Mağara ile ilgili bilgi veren itirafçı kim ve şimdi nerede, bu konuda sağlıklı bilgi yok maalesef.”

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında rapor hazırlandığını, kahreden olayda “istisnai, öngörülemez ve olağandışı bir durum geliştiği, ihmal ve kasıt olmadığı” açıklaması gelmişti.

