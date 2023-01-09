İşte 12 bin TL'ye alınabilecek telefonlar. Özellikleri de açıklandı

Yeni yılın ilk ayında BDDK, cep telefonları alımına ilişkin taksitlerde ve fiyatlarda düzenleme yaptı.
TRGRT Haber'de yer alan bilgilere göre, 12 ay taksitle alınabilecek 2 bin TL'lik en iyi 10 akıllı telefonlarda ortaya çıktı.
İŞTE 12 BİN TL'YE KADAR ALINABİLECEK TELEFONLAR
Galaxy A04s
Ekran: 6,5 inç, 720 x 1600 piksel
İşlemci: Samsung Exynos 850
RAM: 4 GB
Depolama: 128 GB
Arka Kamera: 50 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel makro kamera, 2 megapiksel porte sensörü
Ön Kamera: 5 megapiksel
Batarya: 5000 mAh
İşletimSistemi: Android 12 (13 gelecek)
Fiyatı: 4 bin 999 TL
XIAOMI REDMI 10
Ekran: 6,5 inç, 1080 x 2400 piksel, 90 Hz
İşlemci: MediaTek Helio G88
RAM: 4 GB
Depolama: 128 GB
Arka Kamera: 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel makro kamera + 2 megapiksel derinlik sensörü
Ön Kamera: 8 Megapiksel
Batarya: 5000 mAh
İşletimSistemi: Android 12 (13 gelecek)
Fiyatı: 5 bin 599 TL
REDMİ NOTE 11
Ekran: 6,43 inç, 1080 x 2400 piksel, 90 Hz
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680
RAM: 4 GB
Depolama: 128 GB
Arka Kamera: 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü + 2 megapiksel makro kamera
ÖnKamera: 13 megapiksel
Batarya: 5000 mAh
İşletim Sistemi: Android 12 (13 gelecek)
Fiyatı: 6 bin 749 TL
OPPO A72
Ekran: 6,5 inç, 1080 x 2400 piksel, 90 Hz
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665
RAM: 4 GB
Depolama: 128 GB
Arka Kamera: 48 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü + 2 megapiksel makro kamera
Ön Kamera: 16 megapiksel
Batarya: 5000 mAh
İşletim Sistemi: Android 12 (13 alacak)
Fiyatı: 3 bin 799 TL
VİVO Y53S
Ekran: 6,58 inç, 1080 x 2408 piksel, 60 Hz
İşlemci: MediaTek Helio G80
RAM: 8 GB
Depolama: 128 GB
Arka Kamera: 64 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel makro, 2 megapiksel derinlik sensörü
Ön Kamera: 16 megapiksel
Batarya: 5000 mAh
İşletim Sistemi: Android 12 (13 alacak)
Fiyatı: Farklı e-ticaret sitelerinde ve mağazalarda farklı satıcılar tarafından satılmakta ve en düşük fiyat 7 bin 999 TL
GALAXY M33
Ekran: 6,6 inç, 1080 x 2408 piksel, 120 Hz
İşlemci: Samsung Exynos 1280
RAM: 6 GB
Depolama: 128 GB
Arka Kamera: 50 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel makro kamera + 2 megapiksel derinlik sensörü
Ön Kamera: 8 megapiksel
Batarya: 5000 mAh
İşletimSistemi: Android 13
Fiyatı: En düşük 8 bin 199 TL
GALAXY A53
Ekran: 6,5 inç, 1080 x 2400 piksel, 120 Hz
İşlemci: Samsung Exynos 1280
RAM: 8 GB
Depolama: 128 GB
Arka Kamera: 64 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 5 megapiksel makro kamera
Ön Kamera: 32 megapiksel
Batarya: 5000 mAh
İşletim Sistemi: Android 13
Fiyatı: Samsung Türkiye’de 12 bin 499 TL
POCO X4 PRO
Ekran: 6,67 inç, 1080 x 2400 piksel, 120 Hz
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695
RAM: 8 GB
Depolama: 256 GB
Arka Kamera: 108 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel makro kamera
Ön Kamera: 16 megapiksel
Batarya: 5000 mAh
İşletim Sistemi: Android 13
Fiyatı: 11 bin 199 TL
GALAXY S20 FE
Ekran: 6,5 inç, 1080 x 2400 piksel, 120 Hz
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865
RAM: 6 GB
Depolama: 128 GB
Arka Kamera: 12 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 8 megapiksel telefoto kamera
ÖnKamera: 32 megapiksel
Batarya: 4500 mAh
İşletim Sistemi: Android 13
Fiyatı: 11 bin 999 TL
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