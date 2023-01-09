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İşte 12 bin TL'ye alınabilecek telefonlar. Özellikleri de açıklandı

Yeni yılın ilk ayında BDDK, cep telefonları alımına ilişkin taksitlerde ve fiyatlarda düzenleme yaptı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 16:48
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12 bin TL'ye alınabilecek telefonlar belli oldu

İşte 12 bin TL'ye alınabilecek telefonlar. Özellikleri de açıklandı
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Yeni yılın ilk ayında BDDK, cep telefonları alımına ilişkin taksitlerde ve fiyatlarda düzenleme yaptı.

TRGRT Haber'de yer alan bilgilere göre, 12 ay taksitle alınabilecek 2 bin TL'lik en iyi 10 akıllı telefonlarda ortaya çıktı.

İŞTE 12 BİN TL'YE KADAR ALINABİLECEK TELEFONLAR

Galaxy A04s

Ekran: 6,5 inç, 720 x 1600 piksel

İşlemci: Samsung Exynos 850

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel makro kamera, 2 megapiksel porte sensörü

Ön Kamera: 5 megapiksel

Batarya: 5000 mAh

İşletimSistemi: Android 12 (13 gelecek)

Fiyatı: 4 bin 999 TL

XIAOMI REDMI 10

Ekran: 6,5 inç, 1080 x 2400 piksel, 90 Hz

İşlemci: MediaTek Helio G88

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel makro kamera + 2 megapiksel derinlik sensörü

Ön Kamera: 8 Megapiksel

Batarya: 5000 mAh

İşletimSistemi: Android 12 (13 gelecek)

Fiyatı: 5 bin 599 TL

REDMİ NOTE 11

Ekran: 6,43 inç, 1080 x 2400 piksel, 90 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü + 2 megapiksel makro kamera

ÖnKamera: 13 megapiksel

Batarya: 5000 mAh

İşletim Sistemi: Android 12 (13 gelecek)

Fiyatı: 6 bin 749 TL

OPPO A72

Ekran: 6,5 inç, 1080 x 2400 piksel, 90 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 48 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü + 2 megapiksel makro kamera

Ön Kamera: 16 megapiksel

Batarya: 5000 mAh

İşletim Sistemi: Android 12 (13 alacak)

Fiyatı: 3 bin 799 TL

VİVO Y53S

Ekran: 6,58 inç, 1080 x 2408 piksel, 60 Hz

İşlemci: MediaTek Helio G80

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 64 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel makro, 2 megapiksel derinlik sensörü

Ön Kamera: 16 megapiksel

Batarya: 5000 mAh

İşletim Sistemi: Android 12 (13 alacak)

Fiyatı: Farklı e-ticaret sitelerinde ve mağazalarda farklı satıcılar tarafından satılmakta ve en düşük fiyat 7 bin 999 TL

GALAXY M33

Ekran: 6,6 inç, 1080 x 2408 piksel, 120 Hz

İşlemci: Samsung Exynos 1280

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel makro kamera + 2 megapiksel derinlik sensörü

Ön Kamera: 8 megapiksel

Batarya: 5000 mAh

İşletimSistemi: Android 13

Fiyatı: En düşük 8 bin 199 TL

GALAXY A53

Ekran: 6,5 inç, 1080 x 2400 piksel, 120 Hz

İşlemci: Samsung Exynos 1280

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 64 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 5 megapiksel makro kamera

Ön Kamera: 32 megapiksel

Batarya: 5000 mAh

İşletim Sistemi: Android 13

Fiyatı: Samsung Türkiye’de 12 bin 499 TL

POCO X4 PRO

Ekran: 6,67 inç, 1080 x 2400 piksel, 120 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 108 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel makro kamera

Ön Kamera: 16 megapiksel

Batarya: 5000 mAh

İşletim Sistemi: Android 13

Fiyatı: 11 bin 199 TL

GALAXY S20 FE

Ekran: 6,5 inç, 1080 x 2400 piksel, 120 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 12 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 8 megapiksel telefoto kamera

ÖnKamera: 32 megapiksel

Batarya: 4500 mAh

İşletim Sistemi: Android 13

Fiyatı: 11 bin 999 TL

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