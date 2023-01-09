İşte 12 bin TL'ye alınabilecek telefonlar. Özellikleri de açıklandı

Yeni yılın ilk ayında BDDK, cep telefonları alımına ilişkin taksitlerde ve fiyatlarda düzenleme yaptı.

TRGRT Haber'de yer alan bilgilere göre, 12 ay taksitle alınabilecek 2 bin TL'lik en iyi 10 akıllı telefonlarda ortaya çıktı.

İŞTE 12 BİN TL'YE KADAR ALINABİLECEK TELEFONLAR

Galaxy A04s

Ekran: 6,5 inç, 720 x 1600 piksel

İşlemci: Samsung Exynos 850

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel makro kamera, 2 megapiksel porte sensörü

Ön Kamera: 5 megapiksel

Batarya: 5000 mAh

İşletimSistemi: Android 12 (13 gelecek)

Fiyatı: 4 bin 999 TL

XIAOMI REDMI 10

Ekran: 6,5 inç, 1080 x 2400 piksel, 90 Hz

İşlemci: MediaTek Helio G88

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel makro kamera + 2 megapiksel derinlik sensörü

Ön Kamera: 8 Megapiksel

Batarya: 5000 mAh

İşletimSistemi: Android 12 (13 gelecek)

Fiyatı: 5 bin 599 TL

REDMİ NOTE 11

Ekran: 6,43 inç, 1080 x 2400 piksel, 90 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü + 2 megapiksel makro kamera

ÖnKamera: 13 megapiksel

Batarya: 5000 mAh

İşletim Sistemi: Android 12 (13 gelecek)

Fiyatı: 6 bin 749 TL

OPPO A72

Ekran: 6,5 inç, 1080 x 2400 piksel, 90 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 48 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü + 2 megapiksel makro kamera

Ön Kamera: 16 megapiksel

Batarya: 5000 mAh

İşletim Sistemi: Android 12 (13 alacak)

Fiyatı: 3 bin 799 TL

VİVO Y53S

Ekran: 6,58 inç, 1080 x 2408 piksel, 60 Hz

İşlemci: MediaTek Helio G80

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 64 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel makro, 2 megapiksel derinlik sensörü

Ön Kamera: 16 megapiksel

Batarya: 5000 mAh

İşletim Sistemi: Android 12 (13 alacak)

Fiyatı: Farklı e-ticaret sitelerinde ve mağazalarda farklı satıcılar tarafından satılmakta ve en düşük fiyat 7 bin 999 TL

GALAXY M33

Ekran: 6,6 inç, 1080 x 2408 piksel, 120 Hz

İşlemci: Samsung Exynos 1280

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel makro kamera + 2 megapiksel derinlik sensörü

Ön Kamera: 8 megapiksel

Batarya: 5000 mAh

İşletimSistemi: Android 13

Fiyatı: En düşük 8 bin 199 TL

GALAXY A53

Ekran: 6,5 inç, 1080 x 2400 piksel, 120 Hz

İşlemci: Samsung Exynos 1280

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 64 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 5 megapiksel makro kamera

Ön Kamera: 32 megapiksel

Batarya: 5000 mAh

İşletim Sistemi: Android 13

Fiyatı: Samsung Türkiye’de 12 bin 499 TL

POCO X4 PRO

Ekran: 6,67 inç, 1080 x 2400 piksel, 120 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 108 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel makro kamera

Ön Kamera: 16 megapiksel

Batarya: 5000 mAh

İşletim Sistemi: Android 13

Fiyatı: 11 bin 199 TL

GALAXY S20 FE

Ekran: 6,5 inç, 1080 x 2400 piksel, 120 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 12 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 8 megapiksel telefoto kamera

ÖnKamera: 32 megapiksel

Batarya: 4500 mAh

İşletim Sistemi: Android 13

Fiyatı: 11 bin 999 TL