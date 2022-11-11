12 Dev Adam'dan rahat galibiyet

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmaya iyi başlayan Millilerimiz, ilk çeyreği 23-13 önde kapattı. İkinci çeyrekte de ritmini koruyan 12 Dev Adam, farkı açarak devreye 43-27 önde girdi.

Belçika üçüncü çeyreğin ilk bölümünde yakaladığı seri ile farkı 7 sayıya kadar indirirken, çeyreğin son 5 dakikalık bölümünde müthiş bir savunmayla rakibini boğan Milli Takımımız, farkı yeniden açarak çeyreği 60-40 önde tamamladı.

Son çeyrekte de hız kesmeyen ekibimiz karşılaşmayı 86-52 kazandı. Onuralp Bitim 19 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Ay-yıldızlılar böylece elemelerdeki 7. maçında 3. galibiyetini aldı. Türkiye sıradaki maçında 14 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.