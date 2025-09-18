12 Dev Adam dünya sıralamasında yükseldi!

Kaynak: AA
12 Dev Adam dünya sıralamasında yükseldi!

EuroBasket 2025'te gümüş madalya kazanan Türkiye, FIBA dünya sıralamasında 15 sıra birden yükselerek 12. basamağa çıktı

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasında 12. sıraya yükseldi.

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi başarısının ardından 15 basamak birden atlayan Türkiye, 686,2 puanla 12. sıraya yerleşti.

Sıralamada ABD, liderlik koltuğunda otururken Avrupa şampiyonluğunu elde eden Almanya, bir basamak yükselerek ikinci, Sırbistan, üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye, klasmanda Mali ve Güney Afrika'nın ardından en büyük çıkış yakalayan üçüncü ülke oldu.

