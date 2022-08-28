12 Dev Adam Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan'a mağlup

Türkiye, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur I Grubu ikinci maçında Sırbistan'ı ağırladı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan taraf konuk takım oldu.
Jokic'in sayılarıyla üstünlüğü ele geçiren Sırbistan, ilk çeyreği 26-11 önde kapatırken, devreye de 47-28 önde girdi.
Üçüncü çeyrekte toparlanan Ay-yıldızlı ekibimiz farkı bir ara 7 sayıya kadar indirirken, çeyrek Sırbistan'ın 65-55 üstünlüğüyle sona erdi.
Son çeyreğe de hızlı giren 12 Dev Adam, müthiş bir oyun ortaya koyarak skoru eşitledi ancak sonunu getiremedi ve maçı 79-72 kaybetti.
Bu sonuçla Milliler, elemelerde oynadığı 6. maçta 4. yenilgisini yaşadı. Sırbistan ise 3. galibiyetini elde etti.
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