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12 Dev Adam Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan'a mağlup

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu ikinci maçında Sırbistan'a 79-72 yenildi.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 21:58
Son Güncelleme: 28 Ağustos 2022 Pazar - 22:13
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12 Dev Adam FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan'a kaybetti

12 Dev Adam Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan'a mağlup
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Türkiye, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur I Grubu ikinci maçında Sırbistan'ı ağırladı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan taraf konuk takım oldu.

Jokic'in sayılarıyla üstünlüğü ele geçiren Sırbistan, ilk çeyreği 26-11 önde kapatırken, devreye de 47-28 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte toparlanan Ay-yıldızlı ekibimiz farkı bir ara 7 sayıya kadar indirirken, çeyrek Sırbistan'ın 65-55 üstünlüğüyle sona erdi.

Son çeyreğe de hızlı giren 12 Dev Adam, müthiş bir oyun ortaya koyarak skoru eşitledi ancak sonunu getiremedi ve maçı 79-72 kaybetti.

Bu sonuçla Milliler, elemelerde oynadığı 6. maçta 4. yenilgisini yaşadı. Sırbistan ise 3. galibiyetini elde etti.

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