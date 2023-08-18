12 Dev Adam finale çıktı. İsveç'e büyük fark attı

12 Dev Adam, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası Yarı Final mücadelesinde İsveç ile karşılaştı. Mücadeleyi 105-84 kazanan Milliler adını finale yazdırdı.

12 Dev Adam finale çıktı. İsveç'e büyük fark attı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı finalinde İsveç ile mücadele etti.

İsveç'i 105-84 yenen 12 Dev Adam adını finale yazdırdı.

Milli takım, yarı finalde Ukrayna'yı 85-70 mağlup eden Hırvatistan ile karşılaşacak.

Final maçı 20 Ağustos Pazar günü 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

Turnuvanın galibi 2-7 Temmuz 2024'te düzenlenecek FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılma hakkı elde edecek.

MAÇIN SET SAYILARI

1. PERİYOT 19-26 (TÜRKİYE)

2. PERİYOT 42-56 (TÜRKİYE)

3. PERİYOT 57-80 (TÜRKİYE)

4. PERİYOT 84-105 (TÜRKİYE)

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