12 Dev Adam finale çıktı. İsveç'e büyük fark attı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı finalinde İsveç ile mücadele etti.
İsveç'i 105-84 yenen 12 Dev Adam adını finale yazdırdı.
Milli takım, yarı finalde Ukrayna'yı 85-70 mağlup eden Hırvatistan ile karşılaşacak.
Final maçı 20 Ağustos Pazar günü 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.
Turnuvanın galibi 2-7 Temmuz 2024'te düzenlenecek FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılma hakkı elde edecek.
MAÇIN SET SAYILARI
1. PERİYOT 19-26 (TÜRKİYE)
2. PERİYOT 42-56 (TÜRKİYE)
3. PERİYOT 57-80 (TÜRKİYE)
4. PERİYOT 84-105 (TÜRKİYE)