12 Dev Adam Macaristan'ı devirdi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki kritik karşılaşmada Macaristan'ı 81-76 yenerek büyük bir başarıya imza attı. Bu galibiyetle, 12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası'na katılmayı başardı ve tarihinde 26. kez bu prestijli turnuvada mücadele etme şansını elde etti.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası, 27 Ağustos-14 Eylül 2025 tarihleri arasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya'da düzenlenecek. Türkiye, bu turnuvada yer alarak Avrupa'nın en iyi basketbol takımlarıyla mücadele edecek. Türkiye'nin, şampiyonada göstereceği performans, büyük bir heyecanla bekleniyor.