12 Dev Adam televizyon rekoru kırdı

Letonya’nın başkenti Riga’da gerçekleşen 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finali, büyük bir izleyici kitlesini ekran başına topladı.

Türkiye - Almanya finali, Türkiye’de ekranlara damgasını vurdu. 18 milyondan fazla basketbolsever karşılaşmayı takip etti. Bu rakam, EuroBasket 2025 finalini, bu yıl TRT’deki 4. en çok izlenen yayın haline getirdi.

Ayrıca final müsabakası, YouTube üzerinden de 2.3 milyon izlenme elde etti.

ALMANYA'DA TARİHİ İZLENME

Almanya’da ise final maçı tarihi bir başarıya imza attı. Toplam 6 milyon izleyiciye ulaşan yayın, ülkede futbol dışındaki spor dallarında son yılların en yüksek oranlarından biri oldu.