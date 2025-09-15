12 Dev Adam'a uçakta duygusal anons!

Kaynak: Haber Merkezi
EuroBasket'te ikinci olarak gümüş madalyayla Türkiye'ye dönen 12 Dev Adam'a dönüş uçağının kaptan pilotu duygusal bir anonsla teşekkür etti.

Almanya'ya finalde yenilerek EuroBasket şampiyonluğunu kıl payı kaçıran ve Türkiye'ye gümüş madalyayla dönen 12 Dev Adam'a dönüş uçağının kaptan pilotu tarafından teşekkür anonsu yapıldı.

Kaptan pilot yaptığı duygusal anonsta, "Finaldeki onurlu mücadelenizle hepimizin gönüllerinin şampiyonu oldunuz. Bu ülkenin her bir ferdine büyük bir umut ve gurur yaşattınız. Turnuva süresince bize yaşattığınız heyecan için teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

