A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası maç takvimi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası maç takvimi belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'ndaki maç takvimi belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasına göre ay-yıldızlılar, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda ilk maçını, 27 Ağustos Çarşamba günü ev sahibi Letonya ile oynayacak.

MAÇ PROGRAMI AÇIKLANDI

Grup müsabakalarını Letonya'nın başkenti Riga'da oynayacak millilerin şampiyonadaki maç programı şöyle:

- 27 Ağustos Çarşamba:

Letonya-Türkiye

- 29 Ağustos Cuma:

Türkiye-Çekya

- 30 Ağustos Cumartesi:

Türkiye-Portekiz

- 1 Eylül Pazartesi:

Estonya-Türkiye

- 3 Eylül Çarşamba:

Türkiye-Sırbistan

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