A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası maç takvimi belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasına göre ay-yıldızlılar, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda ilk maçını, 27 Ağustos Çarşamba günü ev sahibi Letonya ile oynayacak.
MAÇ PROGRAMI AÇIKLANDI
Grup müsabakalarını Letonya'nın başkenti Riga'da oynayacak millilerin şampiyonadaki maç programı şöyle:
- 27 Ağustos Çarşamba:
Letonya-Türkiye
- 29 Ağustos Cuma:
Türkiye-Çekya
- 30 Ağustos Cumartesi:
Türkiye-Portekiz
- 1 Eylül Pazartesi:
Estonya-Türkiye
- 3 Eylül Çarşamba:
Türkiye-Sırbistan