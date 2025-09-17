12 Dev Adam'ın gümüş gecesi! Bebek'te bir araya geldiler

Almanya ile oynanan nefes kesen final mücadelesinin ardından ikincilikle yetinmek zorunda kalan milli takım oyuncuları ve teknik heyet, Bebek'teki bir otelde düzenlenen özel bir davette bir araya geldi.

Geceye Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Baş Antrenör Ergin Ataman da katılarak sporcuları yalnız bırakmadı. Başkan Türkoğlu, "Bu başarı tamamen onların başarısıdır, bizler sadece bu gurura şahit olduk. Tüm oyuncularımızı yürekten kutluyorum" ifadeleriyle takıma duyduğu güveni ve gururu dile getirdi.

Kaptan Cedi Osman'ın eşi ve aynı zamanda oyuncu olan Ebru Şahin, "12 Dev Adam ile gurur duyuyorum. Bizler için inanılmaz bir heyecan dolu bir turnuva oldu" diyerek duygularını paylaştı. Cedi Osman ise, "Altın madalyayı ülkemize getirmeyi çok istedik ancak olmadı. Önümüzdeki turnuvalarda bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Partiye spor camiasından tanınan isimler de akın etti. Eski milli basketbolcu Nedim Yücel ile birlikte katılan Zeynep Beşerler, "Bu başarı hepimizi çok duygulandırdı, gözyaşlarımız sel oldu" dedi.

Milli takımın parlayan yıldızlarından Alperen Şengün de sevgilisi Hannah Cherry ile objektiflere poz verdi. Şengün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Finali kazanmayı çok istedik ama olmadı. Bir dahaki sefere bu başarıyı taçlandıracağız" diyerek gelecek turnuvalar için umutlu konuştu.