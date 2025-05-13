12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu

Basketbolda 2027 FIBA Erkekler Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi. Kuranın ardından A Milli Erkek Basketbol Takımımızın rakipleri belli oldu. C grubuna yerleşen 12 Dev Adam'ın rakipleri Sırbistan, Bosna Hersek ve ön elemelerden gelecek takım (Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna) oldu.

Kurada 32 ülke, 4'erli 8 gruba dağıtıldı. Grupta ilk 3 sırayı alan takımlar, ikinci tura yükselecek ve I, J, K ve L Gruplarını oluşturacak. Bu gruplarda ilk 3 sırayı alan takımlar FIBA 2027 Dünya Kupası'nda kendilerine yer bulmuş olacak.

İlk ve ikinci eleme turları karşılaşmalarının müsabaka takvimi ise şöyle:

İlk Tur 1. Maçlar: Kasım 2025

İlk Tur 2. Maçlar: Şubat 2026

İlk Tur 3. Maçlar: Temmuz 2026

İkinci Tur 1. Maçlar: Ağustos 2026

İkinci Tur 2. Maçlar: Kasım 2026

İkinci Tur 3. Maçlar: Şubat 2027

2027 FIBA ​​Basketbol Dünya Kupası 27 Ağustos - 12 Eylül 2027 tarihleri ​​arasında Katar'da düzenlenecek.