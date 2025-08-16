12 Dev sonunda güldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
12 Dev sonunda güldü

Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Çekya'yı 79-65 yenerek hazırlık maçlarındaki ilk galibiyetini aldı.

A Milli Basketbol Takımımız, VTG Süper Kupa üçüncülük maçında Çekya’yı 79-65 mağlup etti.

12 Dev Adam ilk çeyreği 23-13 önde kapattı. İkinci çeyrekte üstünlüğünü sürdüren Milliler, devreye 41-29’luk avantajla girdi. Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan Ay-yıldızlılar, bu bölümü 60-41 önde tamamladı.

Karşılaşmayı 79-65 kazanan Ergin Ataman’ın öğrencileri, VTG Süper Kupa’yı üçüncü sırada noktaladı.

SIRADAKİ RAKİP LİTVANYA

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, bir sonraki hazırlık maçını 20 Ağustos’ta Litvanya’ya karşı oynayacak.

Son Haberler
Söğüt’te çöp konteynerleri yıkanarak temizlendi
Söğüt’te çöp konteynerleri yıkanarak temizlendi
İmamoğlu'ndan tüyleri diken diken eden paylaşım!
İmamoğlu'ndan tüyleri diken diken eden paylaşım!
Konya'da tır ile motosiklet çarpıştı
Konya'da tır ile motosiklet çarpıştı
Bolu’da alevler önüne gelen yapıyı küle çevirdi: 3 ev, 2 ahır, 2 samanlık yandı
Bolu’da alevler önüne gelen yapıyı küle çevirdi: 3 ev, 2 ahır, 2 samanlık yandı
Guardiola Pereira'yı fena mat etti
Guardiola Pereira'yı fena mat etti