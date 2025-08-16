12 Dev sonunda güldü

A Milli Basketbol Takımımız, VTG Süper Kupa üçüncülük maçında Çekya’yı 79-65 mağlup etti.

12 Dev Adam ilk çeyreği 23-13 önde kapattı. İkinci çeyrekte üstünlüğünü sürdüren Milliler, devreye 41-29’luk avantajla girdi. Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan Ay-yıldızlılar, bu bölümü 60-41 önde tamamladı.

Karşılaşmayı 79-65 kazanan Ergin Ataman’ın öğrencileri, VTG Süper Kupa’yı üçüncü sırada noktaladı.

SIRADAKİ RAKİP LİTVANYA

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, bir sonraki hazırlık maçını 20 Ağustos’ta Litvanya’ya karşı oynayacak.