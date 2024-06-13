12 evin yandığı köy havadan görüntülendi

Yangın, saat 15.00 sıralarında Araç ilçesi Susuz köyü İsbağlar Mahallesi'nde başladı. Edinilen bilgilere göre, Hikmet Dalçık'ın evinin bahçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek 11 eve daha sıçradı. Yangını fark eden köy sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine Kastamonu'nun Araç ilçesinden, Karabük ve Çankırı'dan çok sayıda itfaiye ve orman ekibi olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, 12 ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Yangının ardından ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, dron ile çekilen görüntüler, yangının boyutunu gözler önüne serdi.