İzleyiciler 12 Eylül Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 12 Eylül Salı ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 12 Eylül Salı TV yayın akışında ne var? 12 Eylül Salı bugün hangi diziler var?

Hafta başında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 12 Eylül Salı TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 12 Eylül Salı TV yayın akışında ne var? 12 Eylül Salı bugün hangi diziler var?

12 EYLÜL SALI 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)

21:45 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)

23:30 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)

01:30 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)

02:45 Aslı Hünel İle Gelin Evi

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

07:10 Kalp Yarası

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

23:45 Bizim Hikaye (Yerli Sinema)

01:55 Mutfak Bahane

03:55 Safir

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Kim Bu Aile? (Yerli Sinema)

22:15 Kim Bu Aile? (Yerli Sinema)

00:45 Dilek Taşı

03:00 Çemberimde Gül Oya

05:00 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Bambaşka Biri

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Bu Tabak Kimin?

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yabani

03:30 Bu Tabak Kimin?

05:45 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Yerli Dizi Tekrar

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli Dizi Tekrar

22:30 Yerli Dizi Tekrar

00:30 Yerli Dizi Tekrar

03:00 Erkenci Kuş

05:00 Hayat Bazen Tatlıdır

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz