İzleyiciler 12 Eylül Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 12 Eylül Salı ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 12 Eylül Salı TV yayın akışında ne var? 12 Eylül Salı bugün hangi diziler var?
Hafta başında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 12 Eylül Salı TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 12 Eylül Salı TV yayın akışında ne var? 12 Eylül Salı bugün hangi diziler var?
12 EYLÜL SALI 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)
21:45 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)
23:30 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)
01:30 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)
02:45 Aslı Hünel İle Gelin Evi
05:30 Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
07:10 Kalp Yarası
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
23:45 Bizim Hikaye (Yerli Sinema)
01:55 Mutfak Bahane
03:55 Safir
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Kim Bu Aile? (Yerli Sinema)
22:15 Kim Bu Aile? (Yerli Sinema)
00:45 Dilek Taşı
03:00 Çemberimde Gül Oya
05:00 Kavak Yelleri
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Bambaşka Biri
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Bu Tabak Kimin?
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yabani
03:30 Bu Tabak Kimin?
05:45 Kefaret
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Yerli Dizi Tekrar
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yerli Dizi Tekrar
22:30 Yerli Dizi Tekrar
00:30 Yerli Dizi Tekrar
03:00 Erkenci Kuş
05:00 Hayat Bazen Tatlıdır
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz