12 Eylül ülkücü şehitleri Ulucanlar Cezaevi’nde anılacak

YENİÇAĞ - Aksaray / Yalçın Çelik

12 Eylül’ün yıldönümünde, ülkücü hareketin şehitleri için Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde anlamlı bir anma programı düzenlenecek. Türk milletinin hafızasında derin yaralar bırakan bu tarih, bir kez daha şehitlerimize duyulan minnetin ve ülkücü hareketin sarsılmaz iradesinin ifadesi olacak.

PROGRAM 14.00’TE BAŞLAYACAK

12 Eylül Cuma günü saat 14.00’te başlayacak program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile açılacak. Tilavetin ardından şehitler için Fatiha okunacak, saygı duruşunda bulunulacak ve tüm katılımcılar İstiklâl Marşı’nı okuyacak.

Konuşmaların ardından, “Ülkücü Hareket ve Şehitlerimiz” temalı bir sinevizyon gösterisi yapılacak. Katılımcılar, Sanatçılar, Koğuşları gezecek, geçmişin izlerini taşıyan mekânlarda şehitlerin mücadelesi hatırlanacak. Program kapsamında misafirlere yemek ikramı da yapılacak.

ULUCANLAR AVLUSUNDA TOPLANILACAK

Anma programı, Ulucanlar Cezaevi avlusunda yapılacak kapanış ile sona erecek. Katılımcılar, şehitler için dualar edecek ve ülkücü hareketin birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha ortaya koyacak.

PROGRAM BİLGİLERİ

Tarih: 12 Eylül Cuma, Saat 14.00

Yer: Ulucanlar Cezaevi Müzesi