12 firari yakalandı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyonlar düzenledi. Bu operasyonlar sonucunda yakalanan 12 firari, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekipler, çeşitli suçlardan aranan toplam 57 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 12’si, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan kişiler arasında "dolandırıcılık" suçundan 22 yıl 1 ay 7 gün, uyuşturucu madde kullanma suçundan ise 9 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası almış olan iki kişi de bulunuyor.