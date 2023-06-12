12 Haziran Pazartesi TV yayın akışında ne var? 12 Haziran Pazartesi bugün hangi diziler var?

12 Haziran Pazartesi yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 12 Haziran Pazartesi yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 12 Haziran Pazartesi TV yayın akışında ne var? 12 Haziran Pazartesi bugün hangi diziler var?

12 Haziran Pazartesi TV yayın akışında ne var? 12 Haziran Pazartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 12 Haziran Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 12 Haziran Pazartesi haftanın ilk gününde ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 12 Haziran Pazartesi kanallarda ne var? 12 Haziran Pazartesi bugün hangi diziler var?

Haftanın ilk gününde televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 12 Haziran Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 12 Haziran Pazartesi televizyonda ne var? 12 Haziran Pazartesi bugün hangi diziler var?

12 HAZİRAN PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yeni Dizi Maviye Sürgün

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ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Jumanji: Yeni Seviye

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

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TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

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FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 En Hamarat Benim

16:00 Tetikçinin Oğlu

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Recep İvedik 5

22:30 Yasak Elma

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