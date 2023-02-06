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Flaş... Flaş... 12 ilde daha üniversitelerde bahar yarıyılı ertelendi. Toplam sayı 22 oldu

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ildeki yükseköğretim kurumlarında bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemine ara verilmesinin ardından 12 ilde daha bahar yarıyılı eğitim ve öğretime ara verildi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 17:46
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12 ilde daha üniversitelerde bahar yarıyılı ertelendi

Flaş... Flaş... 12 ilde daha üniversitelerde bahar yarıyılı ertelendi. Toplam sayı 22 oldu
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Yüksek Öğretim Kurumundan (YÖK) yapılan açıklamada, "Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

YÖK'ten daha önce yapılan açıklamada, Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmişti.

 

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Kamile
6.02.2023 17:59
Türkiye genelinde olması gerekir normalinden farklı bir deprem  
 
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