12 ilde GÜRZ-13 operasyonu: 33 terör şüphelisi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen “GÜRZ-13” operasyonlarında 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince Antalya, Batman, Gaziantep, Edirne, Elazığ, Erzincan, Hakkari, İstanbul, Mersin, Muğla, Şanlıurfa ve Van olmak üzere 12 ilde operasyon gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL METERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin; Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) içerisinde geçmiş tarihlerde faaliyet yürüttükleri, Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ)propagandasını yaptıkları, Yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulundukları, Kanunsuz gösterilere katıldıkları, molotofkokteyli ile saldırı ve terör örgütü adına kundaklama eylemi yaptıkları, Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

Operasyonlar neticesinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.

"KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Yerlikaya, operasyona ilişkin, “Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle, Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.