12 ilde yasa dışı bahis çetesine dev operasyon! Milyarlık vurgun ortaya çıktı: Bakan Yerlikaya duyurdu

Kaynak: AA / DHA

Yasa dışı bahis operasyonuna yönelik düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Tokat merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 32 kişilik bir çeke daha çökertildi. Çetenin 6 milyon liralık işlem yaptığı tespit edildi. 20 milyar liralık bir varlığına el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlarda 32 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tokat merkezli Adana, Ankara, İstanbul, Antalya, Aksaray, Edirne, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Mersin ve Sakarya'da yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 32 şüphelinin yakalandığını, üst düzey elebaşı konumundaki 14 şüphelinin hesaplarında 2022-2025 dömeninde 6 milyar 33 milyon 860 bin lira işlem hacmi tespit edildiğini belirtti.

Yakalanan şüphelilerin, yasa dışı bir bahis sitesiyle irtibatlı banka hesap hareketleri, şahıs ifadeleri, banka şubeleri kamera kayıtları ve kripto cüzdan para trafiğinin incelendiğini ifade eden Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Yasa dışı bahislere yatırılan paraların 159 hesapçı tarafından toplandığı, hesapçı şahısların, suçtan elde edilen parayı 'toplayıcı-ara hesapçı' olduğu değerlendirilen ve kasa olarak belirlenen 31 şahsa aktardığı, bu şahısların suçtan elde edilen geliri 20 üst kasaya aktardığı ve yönetici pozisyonunda bulunan 4 şüphelinin hesabına gönderildiği, üst yönetici konumundaki 14 şüphelinin 2022-2025 yılları arasında banka hesaplarında 3 milyar 989 milyon 498 bin lira, kripto cüzdan/hesaplarında ise 2 milyar 44 milyon 361 bin lira değerinde kripto varlık olmak üzere toplam 6 milyar 33 milyon 860 bin lira işlem hacimli olduğu tespit edildi."

Yerlikaya, operasyonlar sonucunda yüksek miktarda nakit para ile çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiğini, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 20 milyon lira değerindeki 3 araç ile 2 konuta el konulduğunu bildirdi.

Tokat Valisi, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Tokat Emniyet Müdürü, polisler ve MASAK çalışanlarını tebrik eden Yerlikaya, "Yasa dışı bahis sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

bahis.jpg

bahis1.jpg

bahis2.jpg

bahis3.jpg

12-ilde-yasa-disi-bahis-operasyonu-32-850589-252287.jpg

12-ilde-yasa-disi-bahis-operasyonu-32-850590-252287.jpg

Son Haberler
Kilolar kör ediyor! Uzmanlar uyardı
Kilolar kör ediyor! Uzmanlar uyardı
Brent petrol yükselişe devam ediyor! İşte brent petrolde günün ilk rakamı (6 Ağustos 2025)
Brent petrol yükselişe devam ediyor! İşte brent petrolde günün ilk rakamı (6 Ağustos 2025)
Galatasaray aradığı kaleciyi Komşu'da buldu!
Galatasaray aradığı kaleciyi Komşu'da buldu!
40 derece sıcaklıkta üretiliyor ülkenin dört bir yanına dağıtılıyor!
40 derece sıcaklıkta üretiliyor ülkenin dört bir yanına dağıtılıyor!
Sosyal medya fenomenini öldürmüşlerdi: Acılı eş vahşete isyan etti!
Sosyal medya fenomenini öldürmüşlerdi: Acılı eş vahşete isyan etti!