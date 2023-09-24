12 kişilik yemek takımı seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Farklı boyutlardaki tabaklar sofraya şıklık katar. Çorba, ana yemek, salata ve tatlı gibi farklı türde yemekleri servis etmek için kullanılabilir. O sebeple de genellikle 12 kişilik yemek takımı tercih edilir. Yemek takımı alırken de farklı renklerden ve desenlerden oluşan, uzun süreli kullanımda kalitesini kaybetmeyen, sofraya şıklık katacak modeller tercih edilir.

Parça sayısıyla, malzeme kalitesiyle, her bütçeye uygun seçenekleriyle Kütahya Porselen dikkatleri üzerine çeken bir markadır.

Yemek Takımı Setleri: 12 Kişilik Yemek Takımı Modelleri

Sofra düzeni, yemek sunumu ve düzenlemesi hem kişisel zevkimizi ortaya koyar hem de yemek yiyenlerin kendisini özel hissetmesini sağlar. Güzel tasarlanmış bir yemek takımı, yemek sunumunu daha çekici hale getirir. İştah artırır. Aynı zamanda yemek takımındaki desenler, tarzlar, renkler sofra için görsel bir zarafettir.

Kütahya Porselen 12 kişilik yemek takımı modelleri ile göz alıcı bir sofra hazırlamak için pek çok farklı seçenek sunar. Hem günlük hem de misafir ağırlarken kullanabileceğiniz her zevke uygun tasarımları vardır. Mesela sade ve şık modelleri sevenler için Pearl başta olmak üzere Lapis, Efes, Zeugma ve Soho serileri göze çarpar. Geleneksel modelleri sevenler için yaldızların kullanıldığı, incili, desenli takımlar da vardır. Daha fazla renk ve desen seçeneği isteyenler için Yasemin veya Açelya modeli de estetik bir görünüme sahiptir.

12 Kişilik Yemek Takımı Çeşitleri Arasından Özel Günler İçin Seçim Yapmak

İlk kez yemek takımı alacaklar ve çeyiz hazırlıkları yapanların aklına takılan ilk soru 12 kişilik yemek takımı kaç parçadır sorudur. Kütahya Porselen gibi yılların tecrübesini kaliteli seçenekler sunarak gösteren bir firmanın çok sayıda modeli ve çeşidi vardır. Özellikle her ihtiyaç düşünülerek parça sayısında farklı ürünlerle hizmet verir. 12 kişilik yemek takımı çeşitleri içinde yemek tabağı, servis tabağı, kase, kayık tabak, pasta tabağı, çorbalık, tuzluk, biberlik ve peçeteler gibi parçalar vardır. Bu parçalara göre setleri 3 ayrılır: 62, 78 ve 83 parça.

12 Kişilik Yemek Takımı Fiyatları Bütçenize Uygun Seçenekler

12 kişilik yemek takımı fiyatları markaya ve kullanılan desene, modele, parça sayısına göre farklılık gösterebilir. Bu noktada Kütahya Porselen müşterileri için kampanyalar düzenleyerek avantajlı alışveriş imkânı sunar. İndirimleri takip ederek kaliteli, zarif, tasarım harikası koleksiyonlar arasından beğendiğiniz bir takımı uyguna alabilirsiniz.