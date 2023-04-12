12 Nisan Çarşamba TV yayın akışında ne var? 12 Nisan Çarşamba bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 12 Nisan Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 12 Nisan Çarşamba hafta ortasında televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 12 Nisan Çarşamba ne var? 12 Nisan Çarşamba bugün hangi diziler var?

Hafta ortasında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 12 Nisan Çarşamba TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 12 Nisan Çarşamba televizyonda ne var? 12 Nisan Çarşamba bugün hangi diziler var?

12 NİSAN ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

KANAL D 12 NİSAN YAYIN AKIŞI

06:15 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Kraliçe

22:00 Cumhurbaşkanı Özel Yayını

00:30 Yerli Dizi

SHOW TV 12 NİSAN YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

08:00 Bu sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

22:45 Bizim Aile

00:45 Kızılcık Şerbeti

ATV 12 NİSAN YAYIN AKIŞI

07:00 Hz. Ömer

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

18:45 atv Ana Haber

19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:10 Kuruluş Osman

00:20 Aldatmak

STAR TV 12 NİSAN YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak ile Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

20:00 Beşiktaş – Atletico Madrid

22:30 Çöp Adam

FOX TV 12 NİSAN YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yalnız Kalpler

13:45 En Hamarat Benim

16:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

17:30 Adım Farah

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Adım Farah

23:30 Gülcemal