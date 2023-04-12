12 Nisan Çarşamba TV yayın akışında ne var? 12 Nisan Çarşamba bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 12 Nisan Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 12 Nisan Çarşamba hafta ortasında televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 12 Nisan Çarşamba ne var? 12 Nisan Çarşamba bugün hangi diziler var?
Hafta ortasında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 12 Nisan Çarşamba TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 12 Nisan Çarşamba televizyonda ne var? 12 Nisan Çarşamba bugün hangi diziler var?
12 NİSAN ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
KANAL D 12 NİSAN YAYIN AKIŞI
06:15 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Kraliçe
22:00 Cumhurbaşkanı Özel Yayını
00:30 Yerli Dizi
SHOW TV 12 NİSAN YAYIN AKIŞI
06:00 Baba
08:00 Bu sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile
22:45 Bizim Aile
00:45 Kızılcık Şerbeti
ATV 12 NİSAN YAYIN AKIŞI
07:00 Hz. Ömer
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:45 atv Ana Haber
19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:10 Kuruluş Osman
00:20 Aldatmak
STAR TV 12 NİSAN YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak ile Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
20:00 Beşiktaş – Atletico Madrid
22:30 Çöp Adam
FOX TV 12 NİSAN YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Yalnız Kalpler
13:45 En Hamarat Benim
16:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
17:30 Adım Farah
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Adım Farah
23:30 Gülcemal