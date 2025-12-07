İngiliz OnlyFans yıldızı Bonnie Blue, çocuk yaştaki erkeklerle cinsel ilişkiye girince Endonezya'nın Bali kentinde tutuklandı.

Bonnie Blue’nun BangBus denilen minibüste cinsel içerikli porno çekimleri için Bali’de bir minibüs satın aldığı ve Blue'nun, OnlyFans'ta henüz reşit olmayan genç erkeklerle ilişkisini sosyal medyadan yayınladığı iddia edildi.

Endonezya'da BangBus'ın yasak olması nedeniyle polis tarafından gözaltına alınan Blue'nun çocuklara seslendiği içeriği de gündem oldu. Blue o videoda, "Çocuklar, liseye gidenler ve okula yeni başlayanlar, sizinle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Bali'deyim, yani bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsunuz" derken görüntüleniyordu.

'AİLEM GURUR DUYUYOR'

12 saat gibi bir sürede 1057 erkekle cinsel ilişkiye girdiğini ve bundan gurur duyduğunu belirtmesiyle gündeme gelen Blue, “Şaka yapmıyorum ailem de yaptığım işten çok mutlu ve beni destekliyor” demişti.

Endonezya yasaları, pornografik materyallerin üretimi, dağıtımı veya kamuya açık şekilde sergilenmesi gibi faaliyetleri yasaklıyor ve çocuklar söz konusu olduğunda daha ağır cezalar getiriyor.

Bonnie Blue’nun kız kardeşi de bir açıklama yaparak "mahremiyet olmamasından" şikayet etti. Kız kardeşi şu ifadeleri kullandı:

"Gördüğünüz gibi tutuklandı. Henüz durum hakkında net bir bilgimiz yok, ancak daha fazla bilgi edinir edinmez sizi bilgilendireceğiz. Bunun kamuoyuna açıklanmasını istemedik, ancak artık onun için mahremiyet kalmamış gibi görünüyor."