12 şehit haberi sonrası Gülben Ergen'den tepki

Sanatçı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 12 askerin şehit olduğu haberleri sonrası kamuoyundaki duyarsızlığa dikkat çekti.

"Acıya alışıyoruz, alışmayalım" diyen Ergen, duyarlılığın bir lütuf değil, her vatandaşın taşıması gereken bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

İzmir'deki büyük orman yangınları, Bolu'daki alevler ve peş peşe gelen şehit haberleri yaşanırken televizyon ekranlarında belirgin bir yas havasının olmaması, eğlence programlarının kesintisiz sürmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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Gülben Ergen de bu duruma sessiz kalmadı. Paylaşımında hem kendi duruşunu hem de toplumsal sorumluluğa dair mesajlarını şu sözlerle dile getirdi:

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"Ülkeme, toprağıma, bayrağıma, ormanlarıma, çocuklara, kadınlara, depremlere, yangınlara, acılara duyarlı olmak benim bu topraklara borcumdur. Bu bir lütuf değil, olması gerekendir.

Bolu’daki yangında da, yeni doğan bebek çetesi davasında da, 6 Şubat depremlerinde de, Marmaris’te, İzmir’de, Bilecik’te, Hatay’daki yangınlarda da, Narin’de, Rojin’de, Ahmet Minguzi’de ve diğer canlarımızda da aynı tepkiyi verdim.

Ama şehitlerimiz ayrıdır. Onlar en derin iç yaramızdır.

Alışmayalım! Acıya alışıyoruz. Alışmayalım."

Ergen’in bu çağrısı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.