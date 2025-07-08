'12 şehit önergesi' AKP-MHP oylarıyla reddedildi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partisinin Türkiye'yi yasa boğan ve 12 şehit verdiğimiz olayın aydınlatılmasına yönelik verdiği "araştırılsın" önergesinin, AKP-MHP oylarıyla reddedildiğini duyurdu.

Terör örgütü PKK'ya ait bir mağarada, daha önce şehit olmuş bir askerimizin cenazesini almak için mağaraya giren 12 askerimiz, metan gazına maruz kalarak şehit olmuştu.

Şehit cenazeleri bugün memleketlerinde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Milli Savunma Bakanlığı da olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İYİ PARTİ'NİN ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

12 askerimiz son yolculuğuna uğurlanırken, olayda PKK'nın parmağı olduğu, askerler için gerekli önlemlerin alınmadığı, ihmallerin olduğu iddiaları ise gündeme geldi.

İYİ Parti ise söz konusu iddialar üzerine TBMM'ye bir araştırma önergesi sundu. Ancak İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, önergelerinin AKP-MHP oylarıyla reddedildiğini duyurdu.

Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "12 askerimizin şehadetiyle ilgili ihmal vb. durumların araştırılması için verdiğimiz önerge, AKP-MHP bloğu tarafından reddedildi! Milletimizin dikkatine ve vicdanına sunuyorum!" dedi.