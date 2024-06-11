12 yaşında palalı katil ortaya çıktı. Yeni görüntüler ortaya çıktı

İngiltere'de, Wolverhampton Halk Parkı'nda sebepsiz yere öldürüldüğü ortaya çıkan 19 yaşındaki Shawn Seesahai adlı talihsiz genci palayla öldüren 12 yaşındaki iki genç suçlu bulundu. Yaşları nedeniyle isimleri verilemeyen ikili, jüri üyelerinin oybirliğiyle suçlu bulmasının ardından Birleşik Krallık'ta hüküm giyen en genç katiller olarak tarihe geçti. Mahkeme, 19 yaşındaki talihsiz maktulün, sırtından ve bacaklarından yaralandığını, kafatasının kırıldığını ve sağ akciğerini kesip kalbine giren ve neredeyse göğsünden çıkacak 23 cm derinliğinde bir pala yarası olduğunu duyurdu.