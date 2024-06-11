12 yaşında palalı katil ortaya çıktı. Yeni görüntüler ortaya çıktı

12 yaşında palalı katil ortaya çıktı. Yeni görüntüler ortaya çıktı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Yaşları nedeniyle isimleri verilemeyen iki arkadaşın, 19 yaşındaki bir genci palayla öldürmesiyle sonuçlanan katil hadisesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

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12 yaşında palalı katil ortaya çıktı. Yeni görüntüler ortaya çıktı 1

İngiltere'de, Wolverhampton Halk Parkı'nda sebepsiz yere öldürüldüğü ortaya çıkan 19 yaşındaki Shawn Seesahai adlı talihsiz genci palayla öldüren 12 yaşındaki iki genç suçlu bulundu. Yaşları nedeniyle isimleri verilemeyen ikili, jüri üyelerinin oybirliğiyle suçlu bulmasının ardından Birleşik Krallık'ta hüküm giyen en genç katiller olarak tarihe geçti. Mahkeme, 19 yaşındaki talihsiz maktulün, sırtından ve bacaklarından yaralandığını, kafatasının kırıldığını ve sağ akciğerini kesip kalbine giren ve neredeyse göğsünden çıkacak 23 cm derinliğinde bir pala yarası olduğunu duyurdu.

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12 yaşında palalı katil ortaya çıktı. Yeni görüntüler ortaya çıktı 2

Yeni yayınlanan videoda, ikilinin 17.30 sularında Birmingham'daki Handsworth'tan civarında bulunan Winson Green İstasyonu'ndan bir tramvayla ayrıldığı görülüyor.

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12 yaşında palalı katil ortaya çıktı. Yeni görüntüler ortaya çıktı 3

Daha sonra Wolverhampton'daki Priestfield durağında inip parka doğru ilerliyorlar.

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12 yaşında palalı katil ortaya çıktı. Yeni görüntüler ortaya çıktı 4

Yeni ortaya çıkan görüntülerde genç katillerin yapacakları saldırı öncesinde tramvay durağın artık gencin o akşam arkadaşlarıyla birlikte tramvaya binip bir benzin istasyonunu ziyaret ederken yaptığı son hareketleri ortaya çıkarıyor.

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12 yaşında palalı katil ortaya çıktı. Yeni görüntüler ortaya çıktı 5

Görüntülerden biri parka doğru ilerledikleri sırada aralarından birisinin benzin istasyonuna girdiği görülüyor.

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12 yaşında palalı katil ortaya çıktı. Yeni görüntüler ortaya çıktı 6

12 yaşındaki palalı katil ve arkadaşları, benzin istasyonunda alış veriş yaptıktan sonra tekrardan parka doğru yürümeye başlıyorlar.

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12 yaşında palalı katil ortaya çıktı. Yeni görüntüler ortaya çıktı 7

Trajik olay yaşanmadan saniyeler önce çekilen dokunaklı görüntülerde, genç katillerin parka doğru sohbet ederek ilerledikleri ve gayet sakin bir ruh hali içerisinde oldukları dikkat çekiyor.

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12 yaşında palalı katil ortaya çıktı. Yeni görüntüler ortaya çıktı 8

Yolda keyifli yürüyüşlerini gösteren anlardan birkaç dakika sonra katiller, Shawn adlı talihsiz gencin önce sırtına sonra bacaklarına ve nihayetinde ise kafatasına 42,5 cm uzunluğunda bir palayla saldırıyorlar.

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12 yaşında palalı katil ortaya çıktı. Yeni görüntüler ortaya çıktı 9

18 yaşın altındakilerin pala gibi aletleri satın almasını engelleyen kuralları aşmayı nasıl başardıkları İngiltere gündemini işgal ede dursun talihsiz Shawn Seesahai çoktan toprağa verildi bile...

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