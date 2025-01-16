12 yaşındaki çocuğu taşla katleden cani tutuklandı

İstanbul Bağcılar’da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren cani çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

13 Ocak’ta Bağcılar'da 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak’ta bulunan eve giren Zekeriya A., evde bulunan çocuklara taşla saldırmıştı. Olayda 12 yaşındaki Meryem Samou hayatını kaybetmiş, 5 yaşındaki kardeşi de yaralanmıştı. Kız çocuğunun cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. Kız çocuğunu öldüren zanlı ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

ELEKTRİK TAMİRİ İÇİN GİTMİŞ

51 yaşındaki zanlı Zekeriya A'nın., olay günü elektrik arızası üzerine eve gittiği belirlendi. Arızayı giderdikten sonra ücretini istediğini belirten zanlı kafasını taşla ezdiği kızın kendine bıçak çektiğini iddia etti.

TUTUKLANDI

Zekeriya A., emniyetteki sorgunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Bakırköy Adliyesi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ifadesi alınan Zekeriya A., çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.