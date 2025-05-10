12 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olmuştu! Karar çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
12 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olmuştu! Karar çıktı

Mersin'de kazada 12 yaşındaki Gökhan'ın ölümüne neden olan sürücü Anamur Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, 2 Mayıs'ta Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi hal bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.A. idaresindeki 41 B 1245 plakalı otomobil, bisikletle giden 12 yaşındaki Gökhan Orman'a çarptı.

Kazada çocuk ağır yaralanırken, çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince öne ilçeye ardından da Mersin'deki hastaneye sevk edilen Gökhan, 24 saatlik yaşam mücadelesini kaybetti. Bu sırada şüpheli olarak gözaltına alınan sürücü F.A. adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı, çocuğun vefatının ardından şüpheli F.A.'nın tutuklanmasını talep etti. Bunun üzerine tekrar gözaltına alınarak ek ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olmuştu! Karar çıktı

Son Haberler
Türk golfçü Leon Açıkalın bir ilke imza attı
Türk golfçü Leon Açıkalın bir ilke imza attı
Ali Ece Galatasaray'ın transfer gündemini anlattı
Ali Ece Galatasaray'ın transfer gündemini anlattı
Batman’da torbacılara büyük darbe! Silah ve para ele geçirildi
Batman’da torbacılara büyük darbe! Silah ve para ele geçirildi
Başhekimden ek binaya denetim!
Başhekimden ek binaya denetim!
SOLOTÜRK ekibi öğrencilerle bir araya geldi
SOLOTÜRK ekibi öğrencilerle bir araya geldi