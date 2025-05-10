12 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olmuştu! Karar çıktı

Kaza, 2 Mayıs'ta Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi hal bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.A. idaresindeki 41 B 1245 plakalı otomobil, bisikletle giden 12 yaşındaki Gökhan Orman'a çarptı.

Kazada çocuk ağır yaralanırken, çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince öne ilçeye ardından da Mersin'deki hastaneye sevk edilen Gökhan, 24 saatlik yaşam mücadelesini kaybetti. Bu sırada şüpheli olarak gözaltına alınan sürücü F.A. adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı, çocuğun vefatının ardından şüpheli F.A.'nın tutuklanmasını talep etti. Bunun üzerine tekrar gözaltına alınarak ek ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.