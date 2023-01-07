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12 yaşındaki çocuğun penisinden çıktı. Doktorlar gözlerine inanamadı

Çin’de 12 yaşındaki bir çocuğun penisinden termometre çıktı. Termometre ameliyatla çıkarılırken çocuğun deneylerinden dolayı uzun vadeli herhangi bir komplikasyon yaşayıp yaşamadığına dair bir açıklama yapılmadı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 14:50
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12 yaşındaki çocuğun penisinden çıkan obje karşısında doktorlar şoke oldu

12 yaşındaki çocuğun penisinden çıktı. Doktorlar gözlerine inanamadı
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Çin’de yaşayan ismi açıklanmayan 12 yaşındaki çocuk cinsel deneyinin tamamen yanlış bir şekilde gitmesi sonucunda şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan testler sonucunda cinsel organındaki termometre tespit edildi ve hemen çocuk ameliyat için hazırlandı.

Röntgenler, termometrenin idrar yoluna o kadar sokulduğunu ve çocuğun mesanesine girdiğini ortaya çıkardıktan sonra, doktorlar anahtar deliği ameliyatı kullanarak termometreyi çıkarmaya karar verdiler.

Asian Journal of Surgery'de vakayı detaylandıran ürologlar, mesaneye giden dokuda küçük bir cerrahi delik açtıklarını ve ardından termometreyi doğru konuma getirerek onu çıkarmak için küçük aletler kullandıklarını söylediler. Ameliyatın başarısına rağmen, çocuğun deneylerinden dolayı uzun vadeli herhangi bir komplikasyon yaşayıp yaşamadığına dair bir açıklama yapılmadı.

İngiltere’de 15 yaşındaki bir çocuk, penis boyunu ölçmek için USB kabloyu kullanmak istedi. Ancak kablonun cinsel organının içinde sıkışması sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

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İyidir
7.01.2023 15:40
Metreyle ölçsene oğlum neyse bir musibet bin nasihatten iyidir  
 
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