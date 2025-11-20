Türkiye, peş peşe meydana gelen ölümlü zehirlenme vakalarını konuşuyor.

12 yaşındaki bir çocuğun evinde baygın halde bulunması ve daha sonra hastanede hayatını kaybetmesi, akıllara 'yeni bir zehirlenme vakası mı?' sorusunu getirdi.

ÇOCUĞUNU BAYGIN HALDE BULDU

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan A.Y, akşam işten döndüğünde 12 yaşındaki oğlu E.Y'yi evde baygın halde buldu.

A.Y'nin yardım talebi üzerine komşuları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan E.Y. hayatını kaybetti.

'EN SON LOKANTADAN YEMEK SİPARİŞ ETTİĞİ SÖYLENİYOR'

Komşu Kerim Köse, "Annesi ve babası çalışıyor. Çocuk evde tek başınaymış. Annesi eve girince koridorda çocuğu baygın buluyor sonrasında sağlık ekiplerine haber veriyorlar. Hastaneye götürmüşler ancak çocuğun öldüğü haberi geldi. En son lokantadan yemek sipariş ettiği söyleniyor" diye konuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.