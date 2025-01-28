12 yaşındaki çocuk tabancayla ateş açılan araçta hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
12 yaşındaki çocuk tabancayla ateş açılan araçta hayatını kaybetti

Uşak'ta seyir halinde olan tabancayla araca ateş açıldı. Aracın içinde bulunan 12 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dördüncü Çevre Sokak'ta meydana geldi. E. Karahan idaresindeki hafif ticari araca kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca tabancayla ateş açıldı.

Ateş açılması sonucu araçta yolcu konumunda bulunan sürücünün oğlu Emirhan Karahan (12) ağır yaralandı.

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12 yaşındaki çocuk babası tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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12 yaşındaki çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Polis ekiplerince olaya ilişkin 2 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

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Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

12 yaşındaki çocuk tabancayla ateş açılan araçta hayatını kaybetti

12 yaşındaki çocuk tabancayla ateş açılan araçta hayatını kaybetti

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