12 yaşındaki çocuk üvey babasını bıçakladı

Kaynak: İHA
12 yaşındaki çocuk üvey babasını bıçakladı

Kayseri'nin Talas ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, üvey babasını kalbinden bıçaklayarak yaraladı.


Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Özkan Sokak'ta 15 katlı binanın 8'inci katında meydana gelen olayda Y.C.K. (12) ile üvey babası H.P. (31) arasında henüz bilinmeyen bir sepeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.C.K., bıçakla H.P.'yi kalbinden bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı adamı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Y.C.K. ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
İhraç edilen teğmenden Türkiye derecesi
İhraç edilen teğmenden Türkiye derecesi
Başından tüfekle vurulduktan 6 gün sonra yaşamını yitirdi
Başından tüfekle vurulduktan 6 gün sonra yaşamını yitirdi
12 yaşındaki çocuk üvey babasını bıçakladı
12 yaşındaki çocuk üvey babasını bıçakladı
Liverpool’un yıldızı Ekitike’den RAMS Park sözleri: 'Taraftarlar çılgın!'
Liverpool’un yıldızı Ekitike’den RAMS Park sözleri: 'Taraftarlar çılgın!'
Manisa'da kuyuya düşen genç hayatını kaybetti
Manisa'da kuyuya düşen genç hayatını kaybetti