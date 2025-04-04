12 yaşındaki Öykü Nas Meşe kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Öykü Nas Meşe'nin doğumundan itibaren kalp rahatsızlığı bulunduğu ve bu süreçte birçok kez ameliyat geçirdiği öğrenildi. Son olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde geçirdiği kalp ameliyatının ardından durumu ağırlaşan Meşe, yoğun bakıma alınmıştı. Meşe, dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Öykü Nas Meşe için Dalaman Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Meşe'nin ailesi, yakınları, öğretmenleri, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Meşe'nin cenazesi, Killik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

EĞİTİM CAMİASINDAN TAZİYE MESAJI

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Öykü Nas Meşe'nin vefatı nedeniyle taziyelerini iletti. Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, "Dalaman ilçemiz Atatürk Ortaokulu'ndaki öğrencimiz Öykü Nas Meşe'nin vefatını üzülerek öğrendim. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.