12 yaşındaki Zeynep’in kayalıklardan mı düştü?

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Akçay Mahallesi’nde gerçekleşti.

Zeynep Sut’un kayalıklardan dere yatağına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine giden ekipler, Zeynep Sut’u, battaniyeye sarılı şekilde babasının otomobilinde buldu.

Yapılan incelemede yaşamını kaybettiği tespit edilen Zeynep’i, iddiaya göre ailenin düştüğü yerden çıkardığı ve öldüğünü anlayınca battaniyeye sardıkları aktarıldı.

Zeynep’in cenazesi otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna nakledildi.