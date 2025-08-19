12 yaşındaki Zeynep’in kayalıklardan mı düştü?

Kaynak: DHA

Mardin’in Derik ilçesinde kayalıklardan dere yatağına düştüğü ifade edilen Zeynep Sut (12) yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Akçay Mahallesi’nde gerçekleşti.

Zeynep Sut’un kayalıklardan dere yatağına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine giden ekipler, Zeynep Sut’u, battaniyeye sarılı şekilde babasının otomobilinde buldu.

Yapılan incelemede yaşamını kaybettiği tespit edilen Zeynep’i, iddiaya göre ailenin düştüğü yerden çıkardığı ve öldüğünü anlayınca battaniyeye sardıkları aktarıldı.

Zeynep’in cenazesi otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna nakledildi.

Son Haberler
Ticaret Bakanı Bolat: İhracatta yılsonunda 390 milyar doları aşacağız
Ticaret Bakanı Bolat: İhracatta yılsonunda 390 milyar doları aşacağız
12 yaşındaki Zeynep’in kayalıklardan mı düştü?
12 yaşındaki Zeynep’in kayalıklardan mı düştü?
Kız arkadaşıyla yürüyen gence silahlı saldırı
Kız arkadaşıyla yürüyen gence silahlı saldırı
Avcılar'da alkollü sürücü tekel bayisine daldı
Avcılar'da alkollü sürücü tekel bayisine daldı
Çöp yüklü tır alev alev yandı
Çöp yüklü tır alev alev yandı