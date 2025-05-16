'12 yıl ceza alan 9 ayda çıkacak' iddialarına ortalığı karıştıracak açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün gündeme gelen Yargı Paketi infaz düzenlemesine ilişkin haberlerin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin açıklama yaptı.

İddialara göre, yeni düzenleme ile yaklaşık 55 bin hükümlüye tahliye yolu açılmıştı. Bu düzenleme ile 12 yıl ceza alan suçlunun iyi hal indirimi ve yeni infaz düzenlemesiyle yaklaşık 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olacağı ve bu düzenlemenin, cinayet, yaralama, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, rüşvet ve uyuşturucu suçlarından hüküm giyenleri de kapsayacağı belirtilmişti.

BAKAN TUNÇ YALANLADI

Adalet Bakanı Tunç, Meclis gündemine gelmesi beklenen düzenleme ile ilgili çıkan haberleri yalanlayarak tepki gösterdi.

Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"İlk yargı paketi ceza adaleti sistemiyle ilgili olarak soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasıyla ilgili. Ceza adaletini, suçla mücadeleyi daha etkin hale getirecek. Toplumun huzur ve barışına kasteden suçlar bakımından yeniden değerlendirmeleri sağlayacak önemli düzenlemeler var.

Basında özellikle bazı televizyon kanallarında ceza adalet sistemi ile ilgili olarak hazırlamış olduğumuz taslakla ilgili dezenformasyon amaçlı bazı paylaşımlarda bulunuldu. Bunlara kesinlikle inanmayın.

Neymiş; 8 yıl ceza alan bir yıl yatacakmış. Böyle bir şey yok. 12 yıl ceza alan 9 ayda çıkacakmış, böyle bir şey yok. Nereden çıkartıyorsunuz bunları? Tamamen içinden geçtiğimiz çok kritik bir dönemde özellikle infaz sistemiyle ilgili olarak toplumdan ve uygulamadan gelen taleplerle ilgili bazı düzenleme hazırlıklarımızı karalamak, vatandaşı yanıltmak ve dezenformasyon amaçlı halkı yanıltıcı bilgiyi yayarak bir takım kara propagandaya vesile olmak için yayın yapanlar var.

Bunlara kesinlikle itibar etmeyiniz. Milletimiz için ne gerekiyorsa yapacağız."