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12 yıldır atıl bekleyen Karagöl Sosyal Tesisleri’ni ABB tarafından yenilenerek hizmete açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yaklaşık 12 yıldır atıl durumda olan Çubuk Karagöl Sosyal Tesisleri’ni yenileyerek hizmete açtı.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 03:19
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12 yıldır atıl bekleyen Karagöl Sosyal Tesisleri’ni ABB tarafından yenilenerek hizmete açıldı

12 yıldır atıl bekleyen Karagöl Sosyal Tesisleri’ni ABB tarafından yenilenerek hizmete açıldı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan ve her mevsim doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini farklı bir manzarayla karşılayan Karagöl Tabiat Parkı’nda bulunan ve 12 yıldır atıl bir şekilde bekleyen ‘Karagöl Sosyal Tesisleri’, ABB iştiraklerinden BelPa AŞ tarafından hizmete açıldı.

Tesisin ABB’nin öz kaynaklarıyla yenilendiğini belirten Karagöl Sosyal Tesisleri Şube Müdürü Ertuğrul Belen, “Yaklaşık 12 yıldır atıl durumda bulunan tesisimiz 4 Haziran’da faaliyete başladı. Yaklaşık 30 çeşitten ve yüzde yüz organik ürünlerden oluşan kahvaltı konseptimizle Ankaralıların hizmetindeyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Hijyenik koşulların ön planda tutulduğu tesisin ürünleri, BelPaMutfağı’ndan gelen malzemelerle hazırlanıyor.

ANKARALILAR TESİSTEN ÇOK MEMNUN

Yemyeşil doğası ile Karagöl’ün kıyısında bulunan ve doğal lezzetlerden oluşan yemekleriyle hizmet sunulan tesis, uygun fiyatıyla da vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

Aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte göl kenarında kahvaltı yaparak keyifli saatler geçiren vatandaşlar, duygularını şu sözlerle ifade ettiler:

- Nilüfer Akbulut: “Biz Ankara’da da yeniyiz. Buranın varlığını internetten öğrenerek geldik. Ortam gayet güzel… Temizlik ve düzen olarak iyi görünüyor. Tesis güzel olmuş, hizmetleri gayet iyi. Kahvaltıyı çok beğendik.”

-Kemal Akbulut: “Şu anki hâli oldukça iyi, düzgün ve temiz. Böyle bir yerin vatandaşın hizmetine kavuşturulması son derece sağlıklı olmuş. Umarım daha da geliştirilir ve daha uzun yıllar insanlara hizmet eder. Biz de uzun yıllar buradan hizmet alırız.”

-Yaşar Ak: “Ankara’ya katılan çok güzel bir yer olmuş. Ankara’nın, özellikle çocuklarımızın böyle yeşil bir yere çok ihtiyacı var. Tesis çok güzel olmuş. Kahvaltısı çok güzel, herkese tavsiye ederim. Böyle bir tesisi Ankara’ya kattıkları için Başkanımız Mansur Yavaş’a ayrıca çok teşekkür ederim. Çok beğendik. Her hafta sonu mutlaka geleceğiz.”

-Aybike Yılmaz: “Ankara’da doğup büyüdüm ama Karagöl’ü daha önce hiç duymamıştım. Arkadaşlarımızla birlikte geldik, çok güzel vakit geçirdik. Burada kahvaltı ettik. Lezzetliydi, tazeydi. Çok memnun kaldık. Doğası, havası her şey çok güzel... Sayın Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.”

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