120 kilometre hızla TIR'a yetişemedi!

Görüntü, sık sık TIR-kamyon gibi büyük araç kazalarıyla gündeme gelen ve Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Sakarya-Bilecik D-650 kara yolu Geyve ilçesi geçişinde kaydedildi. Sakarya istikametinde seyir halinde olan TIR sürücüsü hız limitini tanımadı.

Yüksek hızda giden TIR'a, aynı yolda seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü yetişmekte güçlük çekti. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

"Önümdeki TIR'ı geçmek için bir çaba sarf ediyorum. Sonra niye Geyve yolunda kaza oluyor. Sebebi bu arkadaşlar yüzünden" ifadeleri ile kaydedilen görüntülerde, otomobilin 120 kilometre hıza ulaştığı ve ancak hala TIR'a yetişmekte zorluk çektiği görüldü.