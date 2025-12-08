ABD'li iş insanı Elon Musk, sahip olduğu X platformuna 120 milyon avro para cezası kesen Avrupa Komisyonu'ndan adeta intikam aldı.

X’in ürün müdürü Nikita Bier, Avrupa Komisyonu’na 'Reklam hesabınız kapatıldı' bildiriminin gönderildiğini açıkladı.

Söz konusu hesabın, ana hesaba bağlı olarak yalnızca reklam kampanyaları için kullanılan bir yan hesap olduğu ifade edildi.

Bier, ayrıca Komisyon’u kullanıcıları yanıltıcı paylaşımlar yapmakla suçlayarak, bu hesap üzerinden video izlenimi veren ancak aslında bağlantı içeren içerikler paylaşıldığını, bunun da gönderilerin erişimini yapay biçimde artırdığını öne sürdü.

Bu gerekçeyle reklam hesabının kapatıldığı, Komisyon’un ana X hesabının ise aktif kalmaya devam ettiği ifade edildi.

MUSK İNTİKAM MI ALDI?

Euractiv’in aktardığına göre; karar, birçok çevrede Avrupa Birliği’nin kestiği cezanın ardından gelen bir misilleme olarak değerlendirildi.

Avrupa Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki şeffaflık yükümlülüklerinin ihlal edildiği gerekçesiyle X’e geçen hafta 120 milyon avro para cezası vermişti. Bu yaptırım, AB’nin yeni dijital düzenleme çerçevesinde uyguladığı ilk büyük ceza olarak kayda geçti.

ABD’DEN KARAR SERT TEPKİ

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, cezayı kamuoyu önünde eleştirirken, X’in sahibi Elon Musk da hafta sonu boyunca AB’ye yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Musk, Birliği 'halkı ezen, zorba ve seçilmemiş bir bürokrasi' olarak niteleyerek AB’nin dağıtılması çağrısında bulundu.

ABD yönetimi de eleştirilerini sürdürdü. ABD’nin AB Büyükelçisi Andrew Puzder, verilen cezayı “aşırı” olarak değerlendirirken, bunun “Amerikan inovasyonunu hedef alan AB’nin düzenleyici taşkınlığının” bir sonucu olduğu yorumunda bulundu.