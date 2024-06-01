120 yıllık Cenevre Otomobil fuarının fişi çekildi

İsviçre'nin Cenevre kentinde 1905 yılından bu yana düzenlenen Otomobil Fuarı artık tarihe karışıyor. Fuar organizatörlerinden yapılan açıklamada,120 yıllık Cenevre Otomobil fuarının artık düzenlenmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, fuarın yeni adresi de açıklandı. Organizatörler, Cenevre Otomobil Fuarının bir sonraki etkinliği Katar'da Kasım 2025'te yapılacağı belirtildi.

Cenevre Otomobil Fuarının artık düzenlenmeyeceği kesinlik kazanırken, Avrupa'daki ticaret fuarlarının çekiciliğinin yitirildiği vurgulandı.

Cenevre Otomobil Fuarı ilk kez 1905 yılında düzenlendi ve onlarca yıl boyunca dünyanın en önemli otomobil fuarları arasında yer aldı.

Cenevre'deki Palexpo Sergi Merkezi'nde dünyanın bütün otomobil üreticileri yıllarca bu fuarı akın etmişti. Her yıl 1000'e yakın otomobilin sergilenen fuar Kovid salgını döneminde dört yıl boyunca organize edilememişti. En son düzenlenen fuarda 200 bin ziyaretçi bekleniyordu ancak bu sayı 168 binde kalıncı fuarın fişi çekildi.

The Comité permanent du Salon international de l'automobile Vakfı Başkanı Alexandre de Senarclens, söz konusu kararı üzücü olarak değerlendirerek, “Bu başarımızı yeniden kazanmak için gösterdiğimiz çaba ve kararlılığa gölge düşürmemelidir. Bununla birlikte, zor bir endüstri bağlamında üreticilerin Cenevre fuarına gösterdikleri ilginin azlığı, yerel üreticiler tarafından tercih edilen Paris ve Münih fuarlarının rekabeti ve böyle bir fuarı sürdürmek için gereken yatırım seviyeleri, gelecekteki bir fuar için son darbeyi vurdu.” ifadelerini kullandı.