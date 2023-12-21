1200 geyiğe GPS takıldı! Tek tek izleyecekler...

Kaynak: DHA
1200 geyiğe GPS takıldı! Tek tek izleyecekler...
ABD'nin Utah eyaletinin Yaban Hayatı Kaynakları Dairesi, 1200 geyiğe göç yollarını izlemek için GPS tasma takıldığını duyurdu.

ABD'de geyiklerin göç yollarını izlemek amacıyla alınan karar duyuruldu. Karar, Utah Yaban Hayatı Kaynakları Dairesi tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamada, “Her kış biyologlarımız eyalet genelinde yaklaşık 1200 geyiği yakalayıp GPS tasması takıyor. Ayrıca bu geyikler, güvenli bir şekilde doğaya geri bırakılmadan önce sağlık değerlendirmelerinin yapıldığı bir hazırlama alanına getiriliyor. Bu önemli çalışmalar geyiklerin göç düzenlerini izlememize ve öğrenmemize yardımcı oluyor” ifadelerine yer verildi.

GEYİKLER DOĞAYA SALINDI

Görüntülerde, helikopterle geyiklerin taşındığı ve uzman ekiplerce tasmalarının takıldığı anlar yer aldı. Geyikler daha sonra doğaya salındı.

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