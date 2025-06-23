123 yıllık dev şirket iflas etti. Türkiye'de de ürünleri kullanılıyor

Düzenleme: Kaynak: Patronlar Dünyası
123 yıllık dev şirket iflas etti. Türkiye'de de ürünleri kullanılıyor

123 yıllık Alman kamp devi Herzog Freizeit iflas etti. Türkiye’de de kullanılan markanın çöküşü, pandemi sonrası ekonomik krizle derinleşti. Üretim ise şimdilik devam edecek.

Alman kamp ekipmanları devi Herzog Freizeit, 123 yıllık köklü geçmişine rağmen iflas bayrağını çekti. Türkiye’deki kamp tutkunlarının da tercih ettiği marka, pandemi sonrası ekonomik sarsıntılara dayanamadı.

1902’de Friedrich Herzog tarafından at battaniyesi üretimiyle kurulan şirket, Baden-Württemberg merkezli faaliyetleriyle çadırlar, karavan ön tenteleri ve kamp aksesuarları alanında küresel bir üne kavuşmuştu. Özellikle karavanlar için tasarladığı ön çadır sistemleriyle tanınan Herzog, sektörde yenilikçi bir marka olarak biliniyordu.

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Pandemiyle birlikte artan üretim maliyetleri, tedarik zincirindeki aksamalar ve kamp ürünlerine talebin azalması, şirketi mali bir çıkmaza sürükledi. Herzog Freizeit, yeniden yapılandırma umuduyla iflas başvurusu yaptı.

Yetkililer, üretim ve satış faaliyetlerinin kesintisiz süreceğini, çalışan maaşlarının ise iflas fonu tarafından üç ay boyunca ödeneceğini açıkladı. Şirket, 1958’de üçüncü kuşak yönetici Erich Herzog liderliğinde uluslararası arenada büyük bir sıçrama yaşamış, karavan çadırlarıyla adını duyurmuştu.

Türkiye’de özellikle doğa sporları ve karavan tutkunları arasında popüler olan Herzog’un ürünleri, dayanıklılığı ve kalitesiyle öne çıkıyordu. Ancak küresel ekonomik dalgalanmalar, markanın uzun soluklu serüvenini riske attı.

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Sektör uzmanları, Herzog’un iflasının kamp ekipmanları pazarında domino etkisi yaratabileceğini belirtiyor. Şirketin yeniden ayağa kalkma çabaları, sektördeki diğer oyuncular tarafından da yakından izleniyor. Herzog’un mirası, kamp tutkunlarının anılarında yaşamaya devam edecek.

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