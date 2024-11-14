124 numuneden sadece 13’ü gerçek bal çıktı. Hem vurgun yapıyorlar, hem halkı zehirliyorlar

Balda sahtecilik olayı artmaya devam ediyor. Konuyu CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TBMM’de Tarım Bakanlığı bütçesi görüşmelerine taşıdı. Adıgüzel, "124 numuneden 111’i sakat, sadece 13 tanesi sağlam çıktı." dedi.

2 BALDA UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLMİŞTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı hileli gıdalar listesinde iki bal markasında hile çıkmıştı. Marketlerde ve internette satışta olan Abalı ve Balpetek markalarının süzme çiçek balı yönetmeliklere uygunsuz olduğu tespit edilmişti.

BAL VURGUNU

Milliyet yazarı Melih Aşık, TBMM’de Tarım Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in sahte bal konusunu gündeme taşıdığını belirtirken, Adıgüzel’in söylemlerini ‘Bal vurgunu’ başlıklı köşe yazısında aktardı.

ADIGÜZEL: BU GERÇEĞİ BAKANLIK DA BİLİYOR

Adıgüzel, Türkiye’nin sahte bal cenneti olduğunu söylerken, “İki yıl önce bir firmanın yaptığı analizlerde piyasadan toplanan 124 numuneden 111’i sakat, sadece 13 tanesi sağlam çıktı. Bu rakamlar yüzde 89,5 oranında sahte bala tekabül ediyor. Sonuçlar bakanlığa da verildi. Bu gerçeği bakanlık da biliyor.” ifadelerini kullandı.

“HİLELİ BAL ÜRETEN BİRÇOK İMALATHANENİN YERİ BİLİNİYOR”

“ İki tane NMR cihazı alındı sahte balı tespit etmek için fakat aradan tam üç sene geçti, bu cihazlar hala çalıştırılamadı arkadaşlar” diyen Adıgüzel, hileli üretim yapan firmaların belli olduğu vurguladı. Adıgüzel, “Geçtiğimiz günlerde Ankara’da bir depoya baskın düzenlendi, tam 100 bin bal etiketiyle, 8 bin ton şeker şurubu elde edildi. Bu, 1 milyar liralık bir sahte bal malzemesiydi. Böyle hileli bal üreten birçok imalathanenin yeri biliniyor. Gereğinin yapılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“BÜYÜK VURGUN VURULUYOR”

Mustafa Adıgüzel olayın en acıtıcı yanını şu şekilde açıkladı:

“Askeriye, öğrenci yurdu, huzurevi gibi toplu alım yapılan yerlere halis bal fiyatına sahte bal satılıyor. Sahte bal tabii çok ucuz. Hem gençleri zehirliyor. Hem de aradaki parasal fark birilerinin cebine gidiyor. Büyük vurgun vuruluyor. Umarız bu eleştiriler adresini bulur, bakanlık halkı aldatarak hatta zehirleyerek milyarlarca liralık vurgun yapan sahtecileri artık takibe alır.”