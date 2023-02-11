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124 saat sonra enkazdan 2 yavru ve bir anne köpek kurtarıldı

Diyarbakır’da 8 katlı Hisami Apartmanı'ndan 124 saat sonra 2 yavru ve bir anne köpek ekipler tarafından sağ çıkartıldı. 

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 11:27
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124 saat sonra 2 yavru ve bir anne köpek enkazdan sağ çıkartıldı

124 saat sonra enkazdan 2 yavru ve bir anne köpek kurtarıldı
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İHA'nın haberine göre, Diyarbakır’da 8 katlı Hisami Apartmanı'nda can ayrımı yapmadan 2 yavru bir anne köpek kurtarıldı.

Diyarbakır’da depremden etkilenerek yıkılan 7 apartmandan biri olan Bağlar ilçesindeki Hisami Apartmanında sabah ezan okunmasıyla ulamaya başlayan anne köpek sesini ekiplere ulaştırdı. Ses alanına yoğunlaşan ekipler 124 saat sonra 2 yavru ve bir anne köpeğe kurtardı.

Milli Eğitim bakanlığına Bağlı arama kurtarma ekibi olan MEB AKUB üyesi Ali Alioğlu, Ezan okunmasıyla uluma sesini duyduklarını ve ezan bir anne 2 yavrusuna hayat olduğunu söyledi. Alioğlu, “5 günlük bir süredir enkazdayız, yer yer zorlandık, ümidimizi yitirdik ama en güzel şey dün 103 saate bir anne ve yavrumuzu çıkarttık bugünde 124. saate bir anne ve iki yavrusunu çıkarttık. Bizim için önemli canlı olmasıdır. Yine umudumuzu yitirdiğimiz zamanlardı, saatler ilerledikçe direncimizi yok oldu zannediyorduk ama en küçük sese karşı duyarlı hale geldik. Bir anda enkaz alanındakilerin sessiz olması talimatı geldi, biz o sesin üzerine gittik. İlk etapta anne sesi olarak algıladık, daha sonra köpek olduğunu fark ettik, ne olursa olsun aynı titizlikle davrandık bu hayvandır diye farklı hareket etmedik. Canlılarımızı sağlıklı bir şekilde çıkarttık, vücutlarında kırık var, belediye yetkililerinden destek istedik, sağlık bir şekilde hayatlarına devam edecekler. Ezan okurken uluma sesi geldi, ezanın okunması köpeğimize hayat oldu” dedi.

 

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